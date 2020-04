आगरा के 22 और लखनऊ के 12 हॉटस्पॉट सील, जानें- आपके जिले में कितने हैं हॉटस्पॉट्स

लखनऊ. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पॉट्स को सील कर दिया है। हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में लोगों को अब घर में रहना होगा। बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। आइए जानते हैं कि किस शहर में कितने हैं हॉट स्पॉट्स और यह क्षेत्र क्यों हैं हॉटस्पॉट। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। इन 37 में से 15 उन जिलों के हॉटस्पॉट को सील किया गया है, जहां पांच से अधिक संक्रमित मरीज सामने आये हैं। हॉट स्पॉट इलाके के हर घर में जांच की जाएगी। इनमें हर घर को सेनेटाइज किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आगरा में 22 हॉट स्पॉट्स चिन्हित किये गये हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में 13, कानपुर-नोएडा और लखनऊ में 12-12 हॉट स्पॉट्स चिन्हित किये हैं, जिन्हें बुधवार रात 12 बजे के बाद पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में होम डिलीवरी की जाएगी।

किस जिले में कितने हॉटस्पॉट

आगरा- 22

लखनऊ- 12

कानपुर- 12

नोएडा- 12

गाजियाबाद- 13

वाराणसी- 04

शामली- 03

बरेली- 01

बुलंदशहर- 03

बस्ती- 03

मुरादाबाद- 03

सहारानपुर- 04

महाराजगंज- 04

सीतापुर- 01

मेरठ- 07

There are 22 hotspots in Agra,13 in Ghaziabad,12 in Gautam Budh Nagar,12 in Kanpur,4 in Varanasi,3 in Shamli,7 in Meerut,1 in Bareilly,3 in Bulandshahr,3 in Basti,3 in Firozabad,4 in Saharanpur,4 in Maharajganj,1 in Sitapur&8 big&4 small in Lucknow: Additional Chief Secretary pic.twitter.com/tDUfcbxPlb