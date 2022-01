आपकी मोटरसाइकिल या कार चोरी हो गयी? पहले सोतीगंज के बाजार में ढूंढि़ए, फिर लिखाइए एफआइआर

गैंगस्टर के तहत चोरी के वाहन काटने वाले इन कबाडिय़ों की बेनामी संपत्ति पुलिस जब्त करने की तैयारी में लगी है। जीएसटी को साथ लेकर पुलिस सभी दुकानों और गोदामों की जांच कराएंगी। पुलिस का दावा है कि सोतीगंज में करीब 165 दुकान और गोदाम हैं। जिन पर कार्रवाई होनी तय है।

लखनऊ. यूपी के इत्र कारोबारियों के यहां जीएसटी और आइटी की छापेमारी के बाद अब कबाड़ कारोबारी रडार पर हैं। तीन दशकों को चोरी के वाहन कटान के लिए कुख्यात मेरठ के सोतीगंज के कबाड़ी हाजी गल्ला की करीब 25 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने सील कर दी है। यहां के 32 और कबाडिय़ों पर पुलिस और जीएसटी की नजर है। बताया जाता है कि करीब 10 अरब का यहां कबाड़ का अवैध कारोबार होता है। जिस पर जीएसटी नहीं दी जाती। सोतीगंज में वाहन कटान का अवैध कारोबार इस तेजी से चलता था कि वाहन चोरी के आधे घंटे में उसे काटकर कबाड़ मार्केट में बेच दिया जाता था। यहां पूरे देश से चोरी की गयीं गाडिय़ां कटने के लिए आती हैं।

Know The Dark History of Sotiganj Kabadi Market