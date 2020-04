राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किए दो बैंक खातों की डीटेल, मंदिर निर्माण के लिए ऐसे कर सकते हैं दान

अयोध्या. राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम नवमी के मौके पर दो बैंक खातों की डीटेल सार्वजनिक कर दी है। आज भगवान रामलला को अस्थाई मंदिर में विराजमान करा दिया गया है। जिसके बाद ही मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट ने भारतीय स्टेट बैंक अयोध्या शाखा में खोले गए दो खातों को सार्वजनिक किया। इसमें श्रद्धालु मंदिर निर्माण के लिए मन चाहा दान दे सकते हैं। इसमें उन्हें आयकर से छूट भी मिलेगी।

हालांकि लॉकडाउन के कारण अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण का कार्य फिलहाल के लिए रुका है, लेकिन रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जल्द ही अगली बैठक में मंदिर निर्माण की तिथि की भी घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन उसके पहले मंदिर निर्माण के लिए जन सहयोग को लेकर ट्रस्ट ने अपने दोनों बैंक खातों को सार्वजनिक कर दिया है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि मंदिर का निर्माण किसी भी सरकारी बजट के माध्यम से नहीं बल्कि राम भक्तों के सहयोग से कराया जाएगा। इसी कारण ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अयोध्या शाखा में दो प्रकार के खातों को खुलवाया है। जिनकी जानकारी निम्न है-

Saving A/C no : 39161495808

Current A/C no : 39161498809

IFSC CODE : SBIN0002510

PAN NO.: AAZTS6197B

महावीर हनुमान मंदिर पटना ट्रस्ट ने दिए दो करोड़ रुपए-

रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक अयोध्या शाखा में खोले गए बचत खाता व चालू खाते में मंदिर निर्माण के लिए लोग सहयोग करें, इसके लिए खाते का नंबर सार्वजनिक किया गया है। वहीं पूर्व में महावीर हनुमान मंदिर पटना ट्रस्ट द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर रामनवमी के मौके पर आज दो करोड़ रुपए का पहला चेक ट्रस्ट को सौंपा गया है। हनुमान मंदिर पटना ट्रस्ट चार किश्तों में अभी आठ करोड़ रुपए और देगा।