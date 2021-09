यूपी सरकार की छात्रवृत्ति योजना, जानें कैसे मिलेगा स्कॉलरशिप योजना का लाभ

Know How to Get Benefit of UP government's Scholarship Scheme- शिक्षा किसी भी तरह की तरक्की में सबसे अच्छा कारण व सबसे बड़ी बाधा दोनों होते है। अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए तो पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी मिल सकती है। वहीं अगर आर्थिक तंगी हो तो वह पढ़ाई में बाधा बन जाती है। ऐसे में उनके भविष्य को सुधारने का काम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) करते हुए नजर आए हैं।