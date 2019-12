इंडियन क्रिकेटर्स की इन खूबियों को नहीं जानते होंगे आप, कुलदीप यादव ने किया खुलासा

लखनऊ. भारतीय क्रिकेटर्स ग्राउंड पर विरोधी गेंदबाजों के छक्के तो छुड़ाते ही हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अच्छा रहता है। मौका मिलता है तो सभी जमकर मस्ती भी करते हैं। खासकर भारतीय टीम के मुख्य स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल जब 'चहल टीवी' कार्यक्रम लेकर आते हैं तो तरह-तरह के खुलासे होते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज से मैच के दौरान चहल टीवी पर इंटरव्यू हुआ, लेकिन इस बार होस्ट रोहित शर्मा कर रहे थे, जबकि सवालों को जवाब दे रहे थे कानपुर के कुलदीप यादव, जिन्हें पहली बार इस सीरीज में शामिल किया गया था और खुद चहल।

रोहित शर्मा ने दोनों से सवाल किया कि टीम इंडिया में सबसे खराब डांसर कौन है? तो दोनों की जुबां पर यूपी के ही एक और क्रिकेटर का नाम था। उन्होंने एकमत से भदोही के शिवम दुबे का नाम लिया। खराब हेयर स्टाइल पर पूछे सवाल के जवाब में चहल ने यूपी के क्रिकेटर मोहम्मद शमी का नाम लिया तो चाइनामैन कुलदीप यादव ने कहा कि उन्हें बॉलिंग कोच भरत अरुण का हेयर स्टाइल सबसे बेकार लगता है। गौरतलब है कि 'चहल टीवी' खासा पॉपुलर हो रहा है। लखनऊ समेत पूरे यूपी में यह प्रोग्राम बेहद पसंद आ रहा है।

