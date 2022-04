मजदूर दिवस: यूपी में मानक से कहीं ज्यादा लोगों ने अपने को कामगार किया घोषित, आंकड़ों ने चौकाया

Iternational Labour Day Theme: इस साल मजदूर दिवस की थीम Act together to build a positive safety and health culture यानी की सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करना है।

लखनऊ Updated: April 30, 2022 09:48:23 pm

रविवार यानि 1 मई को मजदूर दिवस है। कोरोना काल के बाद मजदूरों का भी ट्रेण्ड बदल गया है। प्रदेश की 34.5 फीसदी आबादी कामगार हो गई है। इतनी बड़ी आबादी का खुद को कामगार श्रेणी में घोषित करने से श्रम विभाग के मानक और अनुमान फेल हो गए है। अभी तक श्रम विभाग का मानक यही कहता रहा है कि आबादी का 20 और अधिकतम 25 फीसदी आबादी ही कामगार हो सकती है लेकिन यहां सबकुछ उल्टा हो गया है।

