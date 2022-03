'लल्लू की लैला' को मिले 1 दिन में 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज

जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की बेहतरीन फिल्मों में से एक 'लल्लू की लैला' को एक दिन में 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिला गए हैं। ये आकंड़ा रियाल टाइम में इससे भी ज्यादा व्यूज का है। लल्लू की लैला में निरहुआ का साथ इंडस्ट्री की दो कमाल की अभिनेत्रियों ने दिया हैं।

जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की बेहतरीन फिल्मों में से एक 'लल्लू की लैला' को एक दिन में 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिला गए हैं। ये आकंड़ा रियाल टाइम में इससे भी ज्यादा व्यूज का है। लल्लू की लैला में निरहुआ का साथ इंडस्ट्री की दो कमाल की अभिनेत्रियों ने दिया हैं। जिसमें एक हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन आम्रपाली दुबे और दूसरी है खूबसूरत अदाकारा यामिनी सिंह। निरहुआ, आम्रपाली और यामिनी सिंह स्टारर फिल्म लल्लू की लैला वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज की गई है।

