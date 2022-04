न वकील की फीस न कोर्ट का चक्कर, खुद हो जाएगी जमीन की पैमाइश, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

योगी सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब किसी को भी सीमा संबंधी विवाद में जमीन की पैमाइश के लिए न तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, न ही वकील की फीस देने की समस्या आएगी और न ही राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की जी हुजूरी करनी पड़ेगी।

लोगों को सहूलियत देने और उन्हें बेवजह की दौड़ धूप से बचाने के लिए योगी सरकार ने जमीन की पैमाइश संबंधित फैसले में बदलाव किया है। सीमा संबंधी विवाद में जमीन की पैमाइश के लिए अब न तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, न ही वकील की फीस की समस्या आएगी, न ही राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। राजस्व परिषद ने जमीन की पैमाइश के लिए आवेदन से लेकर आदेश तक, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। इस संबंध में परिषद की आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघटिया ने समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

Land Measurement will Be Done Online Know Application Process