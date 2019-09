मायावती के इस पूर्व सांसद के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन, एक झटके में किया ये काम

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अवैध निर्माणों के प्रति शुरू से कड़ा रुख अख्तियार किये हुए हैं। पूरे प्रदेश में एक के बाद एक लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में बसपा के पूर्व सांसद दाउद अहमद (Former BSP MP Dawood Ahmed) के अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए (LDA) ने बड़ा एक्शन लिया है। लखनऊ के वजीरगंज में नबीउल्लाह रोड पर तीन मंजिला एकल आवास के लिए स्वीकृत नक्शे पर छह मंजिला अपार्टमेंट बनकर खड़ा हो गया। इस अवैध निर्माण को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) ने सील किया है। यह अवैध निर्माण बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) के पूर्व सांसद दाउद अहमद का बताया जा रहा है। इसके अलावा चार और अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई कर सील कर दिया गया और इसे ढहाने के लिये कार्रवाई जारी है।



पूर्व बसपा सांसद का अवैध निर्माण

एलडीए के अधिकारियों के मुताबिक भूखंड संख्या 203/027 पर यह अवैध निर्माण हरदोई जनपद के शाहाबाद संसदीय क्षेत्र से बसपा सांसद रहे दाउद अहमद (Former BSP MP Dawood Ahmed) और सिम्मी बानो का बताया जा रहा है। उन्हीं के नाम से नोटिस भी दिया गया है। हालांकि मौके पर निर्माण बिल्डर करा रहा था। जोन-6 के प्रवर्तन अनुभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस भूखंड पर एलडीए (LDA) से जो नक्शा स्वीकृत कराया गया, मौके पर जांच में पूरा निर्माण नक्शे से अलग मिला। भूखंड की आकृति और माप तक बदल गई। करीब 7000 वर्गफुट पर नक्शा पास कराया गया, जोकि मौके पर अधिक मिला है। वहीं निर्माण की अनुमति तीन मंजिल तक एकल आवास की थी। यहां छह मंजिला बहुआवासीय निर्माण कर लिया गया। प्रवर्तन जोन की टीम ने काम बंद कराया था, लेकिन इसके उलट मौके पर फिनिशिंग जारी रही। जिसके बाद अब वजीरगंज पुलिस की मदद से इसे सील कर दिया गया और इसे ढहाने की कार्रवाई की जाने वाली है।



बसपा के बड़े नेता रहे दाउद

आज भले ही दाऊद अहमद बसपा (Former BSP MP Dawood Ahmed) में न हों, लेकिन कभी वह बसपा के लिए तुरुप का इक्का रहे हैं। शाहाबाद से सांसद और हरदोई की पिहानी विधानसभा सीट (Pihani Vidhansabha Seat) से विधायक रहे बसपा नेता दाउद अहमद (Former BSP MP Dawood Ahmed) को बसपा से निकाल दिया गया था। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगा था। बसपा हर बार दाउद अहमद पर दांव खेलती थी। लेकिन पिछले एक दशक से वह कोई भी चुनाव जीत नहीं पाए। पिछले एक दशक से वह खीरी की दोनों लोकसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। उनकी पत्नी ने गोला विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ा था। वह भी हार गई थी। दाउद अहमद (Former BSP MP Dawood Ahmed) 1999 से 2004 तक शाहाबाद के बसपा सांसद रहे। 2007 से 2012 तक पिहानी हरदोई (Pihani Hardoi) से वह विधायक रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में वह मोहम्मदी (Mohammadi) से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, पर हार गए थे।

