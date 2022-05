फिर निगरानी में टेनरियां, हजारों का छिना रोजगार, गंगा स्वच्छता के लिए नया नियम लागू

Leather Industries: गंगा स्वच्छता के लिए गंगा सफाई अभियान पर अब प्रशासन की पूरी नजर रहेगी। टेनरी संचालकों को अब तय गाइडलाइन के अनुसार ही चलना होगा।

गंगा स्वच्छता के लिए फिर से प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। पतित पावनी गंगा में अब क्रोमियम युक्त कचरा बहाने वाली टेनरियों की खैर नहीं। कानपुर की सभी 402 टेनरियां अब पीटीजेड कैमरे की निगरानी में चलेगी। अब अगर गंदगी बहाई तो कैमरा खुद ब खुद पकड़ लेगा। औद्योगिक कचरे की गोपनीय रिपोर्ट पर एनजीटी सख्त हो गया है। ऐसे में शासन को कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने जल्द से जल्द कैमरे लगवाने को पुलिस कमिश्नर व डीएम को कहा है।

Leather Industry on Loss works lost their Job in Kanpur