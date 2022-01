जानें कानूनी संपत्ति और प्रॉपर्टी के वह राइट्स जिसकी गारंटी होती है महिलाओं के पास, हर बहू-बेटी को पता होने चाहिए ये अधिकार

तमाम कानूनों और प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। बात जब संपत्ति से जुड़े अपने अधिकारों की आती है, तो इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसकी एक बड़ी वजह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने समय-समय पर की कानून/नियम बनाए हैं।

Legal Estate and Property Inhetitance Rights that Women have