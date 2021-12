कड़ी मशक्कत के बाद भी पकड़ में नहीं आया तेंदुआ, तीन पुलिसकर्मी घायल

राजधानी लखनऊ के घनी आबादी वाले इलाके पहाड़पुर और कल्याणपुर में शनिवार को तेंदुए के घुसने से दहशत मच गई। सूचना पर पहुंचा वन विभाग की टीम में से एक सदस्य समेत तीन पुलिसकर्मियों को तेंदुए ने घायल कर दिया।

लखनऊ. Leopard in Lucknow. राजधानी लखनऊ के घनी आबादी वाले इलाके पहाड़पुर और कल्याणपुर में शनिवार को तेंदुए के घुसने से दहशत मच गई। सूचना पर पहुंचा वन विभाग की टीम में से एक सदस्य समेत तीन पुलिसकर्मियों को तेंदुए ने घायल कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं। उधर, वन विभाग की टीम तेंदुए की पकड़ के लिए गश्त कर रही है। तेंदुए के न पकड़े जाने पर स्थानीय लोगों में दहशत है। सभी को घर से ज्यादा बाहर न निकलने की अपील की गई है।

Leopard Spotted in Phadpur and Kalyanpur Area Three Policemen Injured