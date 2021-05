शराब के शौकीनों के लिये खुखशबरी, यूपी में सस्ती हुई शराब, सरकार ने अंग्रेजी शराब पर कोविड सेस घटाया

Liquor Price Down in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने अंग्रेजी शराब पर लगने वाला कोविड सेस घटा (COVID Cess Reduced on English Wine) दिया गया है, जिसके बाद अंग्रेजी शराब के दाम (English Wine Rates) में कमी आई है और दाम में असंतुलन भी दूर हुआ है।