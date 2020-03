लॉकडाउन में बगैर जरूरी काम घर से निकले तो होगी कार्रवाई, अब तक सैकड़ों पर केस

लखनऊ. घर में रहना कोरोना वायरस से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। बाजार में और सड़कों पर भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लॉकडाउन किया गया। तमाम निर्देशों के बावजूद लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद अब पुलिस-प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन वाले सभी 17 जिलों में पुलिस ने अब तक करीब 500 लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया है। बड़ी संख्या में वाहनों का चालान करने के साथ ही सीज भी किया गया है। अकेले राजधानी लखनऊ में ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले करीब 100 लोगों पर सोमवार देर शाम केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को बाहर न निकलने की सख्त हिदायत भी दी गई है।

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 27 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी अपने जिलों कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है।

