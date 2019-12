शीतलहर के चलते 28 तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, बच्चों संग गार्जियन के भी खिले चेहरे

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। शीतलहर के चलते लोगों का घर से निकला दुश्वार हो रहा है। खासकर शीतलहर में बच्चों को स्कूल जाने में खासी दिक्कत हो रही है। सर्दी के सितम को देखते हुए राजधानी लखनऊ में प्राइमरी से 12वीं तक स्कूल 28 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिये गये हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों में छुट्टी के निर्देश दिये। जिला प्रशासन के इस फैसले से बच्चों के अलावा गार्जियन्स की खुशी बढ़ गई है।

हांड कंपा देने वाली ठंड के चलते लोगों की जान पर आफत बन आई है। हर दिन दर्जनों लोग दम तोड़ रहे हैं, वहीं अब तक सैकड़ों मवेशी काल के गाल में समा चुके हैं। फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। गुरुवार को राजधानी लखनऊ में दिन की शुरुआत कोहरे से हुई और शाम ठिठुरन भरी ठंड से। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान चार डिग्री और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूरे दिन बादलों और सूरज के बीच लुकाछिपी चलती रही। बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकाये रखा। लोग दिन में ही अलाव तापते नजर आये।

Lucknow Administration: All schools with classes from primary to Class 12 to remain closed till 28th December, due to Cold Weather conditions