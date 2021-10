अमित शाह एक दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे, सीएम योगी ने किया स्वागत

लखनऊ. Amit Shah reached Lucknow उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को तैयारियों को गति प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच गए हैं। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी विधानसभा चुनाव प्रभारी केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने किया। अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ में दो कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनका डिफेंस एक्सपो पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने के साथ ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है। अमित शाह शनिवार सुबह नई दिल्ली की वापसी करेंगे।

अमित शाह के लखनऊ आगमन पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तथा भाजपा के उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व केन्द्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह रहेंगे।

Union Home Minister Amit Shah arrives in Lucknow. He will participate in events here in the city today. pic.twitter.com/xkU9LZyPiw