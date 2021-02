एएमयू के पूर्व छात्र नेता शरजील उस्मानी पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज

लखनऊ. धार्मिक भावनाओं को भड़काने की मंशा से विवादित और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शरजील उस्मानी के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज किया गया है। भड़काऊ बयान देने के आरोप में पुणे में भी शरजील पर एक केस दर्ज है। यह केस अनुराग सिंह ने दर्ज कराया है। लखनऊ पुलिस गंभीरता के संग मामले की जांच में जुट गई है।

उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव मई में स्वीकार नहीं : इलाहाबाद हाइकोर्ट

इंस्पेक्टर हजरतगंज श्यामबाबू शुक्ला ने बताया कि, कृष्णानगर रामगढ़ कालोनी निवासी अनुराग सिंह ने शरजील उस्मानी पर मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा में यह आरोप लगाया गया है कि, 30 जनवरी को महाराष्ट्र में एल्गार परिषद के सम्मेलन में शरजील उस्मानी ने एक सभा में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की मंशा से विवादित और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया। जिससे विद्वेष फैल सकता है। आपसी शत्रुता के साथ ही यूपी में अराजकता फैल सकती है। इंस्पेक्टर श्यामबाबू शुक्ला ने बताया कि, अनुराग सिंह से छात्र नेता के बयान की वीडियो सीडी ली गई है। साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है।

पुणे में भी केस दर्ज:- लखनऊ में शरजील उस्मानी पर इस शिकायत के आधार पर 124 ए, 153 ए, 153 ए (2), 153 बी (1) (सी), 295 ए, 298, 504, 505 (1) (बी), 505 (2) और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुणे के स्वारगेट पुलिस स्टेशन में शरजील के खिलाफ आईपीसी धारा 153-ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता शरजील की गिरफ्तारी के साथ राजद्रोह का आरोप जोड़ने की भी मांग कर रहे हैं।

कड़ी कार्यवाही जरूरी :- अनुराग सिंह ने कहाकि, शरजील उस्मानी का भड़काऊ बयान सोशल मीडिया और यू-ट्यूब पर वायरल है। उसके बयान से धर्म विशेष में घृणा पैदा कर हो सकती है। समाज में आक्रोश है। पुलिस को शरजील के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

शरजील उस्मानी का भड़काउ भाषण :- पुणे में 30 जनवरी 2021 को एलगार परिषद में एक कार्यक्रम में शरजील उस्मानी ने भड़काउ भाषण दिया। जिसमें हिंदू समाज के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। शरजील यूपी की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। एलगार परिषद के आयोजक पूर्व न्यायधीश जीबी कोलसे पाटिल ने उस्मानी की विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगी है।

मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं शरजील जैसे लोग :- एलगार परिषद के पूर्व संयोजक इब्राहिम खान ने कहाकि, शरजील उस्मानी जैसे लोग मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं। वे डीएम पुणे से एलगार परिषद को कार्यक्रम अनुमति न देने के लिए पत्र लिखेंगे। ऐसे कार्यक्रम समाज में धार्मिक वैमनस्यता पैदा करते हैं। हिंदू समाज कट्टर नहीं है, आज भी यहां गंगा-जमुनी तहजीब कायम है।

A case has been registered against Sharjeel Usmani at Lucknow's Hazratganj Police Station in connection with his speech at Elgar Parishad, in Pune Maharashtra.