कोरोना वायरस अपडेट : ऑस्ट्रेलियाई सांसद मंत्री जेसन वुड ने सीएम योगी की प्रशंसा की, पीएम मोदी ने भी पीठ थपथपाई

लखनऊ. Australian MP Jason Wood praised यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम 9 ने अपने ट्रिपल टी फार्मूले से कोरोना वायरस (Covid-19 pandemic) पर काबू कर लिया है। इस वक्त प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप कहीं नहीं दिख रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के बेहतरीन प्रबंधन पर सीएम योगी को देश विदेश से काफी तारीफ और शाबासी मिली है। मुम्बई हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट, डब्‍ल्‍यूएचओ, कनाडा और अब ऑस्ट्रेलियाई सांसद एवं मंत्री जेसन वुड ने भी सीएम योगी के कोविड19 प्रबंधन की तारीफ की है। इतना ही नहीं जेसन वुड ने यूपी सरकार के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अलीगढ़ में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोरोनावायरस संक्रमण पर काबू करने के लिए सीएम योगी की पीठ थपथपाई है। कुछ वक्त पूर्व ही एक और ऑस्ट्रेलियाई संसद सदस्य क्रेग केली ने भी सीएम योगी के काम की तारीफ में कसीदे पढ़े थे।

Many thanks to Hon. CM of UP @Myogiadityanath for his kind message to me.

We look forward to working with U.P. Government for enrichment of culture and development. Appreciate @UPGovt's Covid control efforts in this difficult time. @shashiawasthi @cmofficeUP @AusHCIndia pic.twitter.com/mCHOl1s0f2