अयोध्या दीपोत्सव से जुड़ने के लिए तीन हैशटैग जारी, घर बैठे अयोध्या में अपना दिया जलाएं ईनाम पाएं

लखनऊ. अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग काफी उत्साहित है। यूपी की आम जनता दीपोत्सव से जुड़ सके इसके लिए यूपी टूरिज्म ने बीड़ा उठाया है। इसके लिए यूपी टूरिज्म ने सोशल मीडिया को अपना टूल्स बनाया है। यूपी टूरिज्म ने #Deepotsav2020 के नाम से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन 4 नवंबर शुरू की है। यूपी की आम जनता दीपोत्सव से जुड़ सके इसके लिए तीन हैशटैग जारी किया है। ये हैशटैग #EkDeeyaMeraBhi, #DiwaliAyodhyaWali, #MeraDeepotsav हैं। यह कैंपेन 13 नवंबर यानि की छोटी दीवाली तक चलेगी।

मिलेगा ईनाम :- यूपी टूरिज्म ने #Deepotsav2020 कैंपेन में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए लकी ड्रा का आयोजन किया है। इसमें क्विज की व्यवस्था है। पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देकर सोशल मीडिया यूजर्स आकर्षक इनामों के हकदार बन सकते हैं। यह सभी पूछे गए प्रश्न भगवान राम के जीवन से जुड़े होंगे। इस कैंपेन दीपोत्सव से सम्बंधित जानकारियों के साथ दीपोत्सव के आयोजन के इतिहास के बारे में भी बताया जाएगा। जनता इसमें पूरी रुचि दिखा रही है।

Deepotsav holds a great religious significance and sets a perfect example of teamwork. Let’s unite for the nation and participate in #Deepotsav2020. Lit up an oil lamp and share your selfie using #EkDeeyaMeraBhi pic.twitter.com/qI30ruYu9Z — UP Tourism (@uptourismgov) November 6, 2020

दिया जलाने का बन रहे हिस्सा :- जारी किए गए तीनों हैशटैग लोग हाथोहाथ ले रहे हैं। पहले हैशटैग #EkDeeyaMeraBhi में सोशल मीडिया यूजर्स जहां रह रहे हैं, वहीं पर दीप जलाकर अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। इसी हैशटैग के जरिए वे भी दीपोत्सव के मुख्य आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स को मिट्टी के दीये ही जलाकर #Vocal4Local से भी जोड़ा जा रहा है। ‘एक दीया मेरा भी’ अभियान के तहत गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश समेत आठ प्रदेशों से अब तक 70 हजार दीप एकत्रित किए जा चुके हैं। और इनकी संख्या बढ़ रही है।

Ayodhya is proud to be credited with the Guinness world records for 'largest display of oil lamps’ consecutively for two years. #Deepotsav2020 #DiwaliAyodhyaWali pic.twitter.com/FfAUEVZyVY — UP Tourism (@uptourismgov) November 11, 2020

दूसरे हैशटैग में दीपोत्सव की जानकारी :- दूसरा हैशटैग का नाम है #DiwaliAyodhyaWali है। जिसके माध्यम से विगत वर्षों से होते आए दीपोत्सव के आयोजनों के विषय में जानकारियों एवं सूचनाओं को पब्लिक डोमेन में लाकर जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस हैशटैग से दीपोत्सव आयोजनों का विवरण, उपलब्धियां, सांस्कृतिक महत्व साझा किया जा रहा है।

Ayodhya is all set to astonish the world once again with #Deepotsav2020. Oil lamps are getting ready to set yet another World Record. Tweet your celebration plan with #MeraDeepotsav. pic.twitter.com/ydciI43iIu — UP Tourism (@uptourismgov) November 11, 2020

तीसरे हैशटैग काफी रोचक :- तीसरे हैशटैग #MeraDeepotsav काफी रोचक है। इस हैशटैग के माध्यम से सोशल मीडिया यूज़र्स के जरिए समाज में सामाजिक संदेशों एवं सुविचारों भी पहुंचाया जा रहा है। इस हैशटैग के जरिए सोशल मीडिया यूजर्स के किए गए सामाजिक कार्यों अथवा प्रयासों के फोटोग्राफ्स, वीडियो भी साझा करने का आग्रह किया गया है।

भव्यरूप से सजाए अयोध्या :- उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अविनाश चंद्र मिश्र ने कहाकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि अयोध्या को दीपोत्सव के आयोजन के लिए भव्यरूप से इस प्रकार से सजाया जाए, जिससे कि भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन का आमजन को सजीव दर्शन व अनुभव प्राप्त हो सके। 12 नवम्बर से 16 नवम्बर तक अयोध्या में दीपोत्सव-2020 का आयोजन होना है।