खुशखबर, इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में होगा भारत न्यूजीलैंंड पहला टेस्ट मैच

लखनऊ. खुशखबर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ (Atal Bihari Vajpayee Stadium in Lucknow) टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) (Uttar Pradesh Cricket Association) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) (BCCI) की वजह से यह संभव हो पाया। भारत न्यूजीलैंंड सीरिज का पहला मैच लखनऊ (India New Zealand first test match) में खेला जाएगा। और दूसरा बेंगलूरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम (Chinnaswamy Stadium in Bengaluru) में होगा।

खुशखबर सुन झूमे क्रिकेट प्रेमी :- यूपी में टेस्ट मैच की मेजबानी करने के लिए अब तीन स्टेडियम हो गए हैं। पहला ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, दूसरा केडी सिंह 'बाबू' स्टेडियम लखनऊ के बाद तीसरा टेस्ट मैच स्टेडियम इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ हो गया है। लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह खुशखबर है।

28 वर्ष बाद मिलेगा मौका :- लखनऊ करीब 28 वर्ष बाद टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। इससे पूर्व लखनऊ में जनवरी 1994 में केडी सिंह 'बाबू' स्टेडियम (KDS Babu Stadium) में भारत श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच खेला गया था। भारत ने इस टेस्ट मैच को एक पारी से जीत लिया था।

2016 से शुरू हो गया था इकाना :- पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच होने वाला दौरा रद हो गया। और न्यूजीलैंड टीम वापस लौट गई है। नवंबर में भारत न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिसमें से एक मैच इकाना स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium ) में होगा। वैसे इकाना स्टेडियम में 2016 से प्रथम श्रेणी के मैच खेले जा रहे थे। वर्ष 2018 में भारत वेस्टइंडीज टी-20 मैच खेला गया था। वर्ष 2020 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच एक दिवसीय और तीन टी-20 मैच खेले गए थे।

इकाना बना दे दीवाना :- गोमती नदी के किनारे बने इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता करीब 50-60 हजार दर्शक के बीच है। यह स्टेडियम करीब 70 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस स्टेडियम में नौ पिच हैं। 530 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस स्टेडियम में चार वीआएपी लाउंज हैं। टेस्ट मैच में रोशनी कम होने पर 6 फ्लड लाइट्स का भी प्रयोग किया जा सकता है।

