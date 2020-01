पूर्व आईपीएस दारापुरी सहित 13 को मिली बेल, जानिए बाकी लोगों के नाम

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 दिसम्बर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए उपद्रव में पूर्व आईपीएस एस.आर. दारापुरी, कार्यकर्ता सदफ जफर सहित 13 को जमानत मिल गई है। लखनऊ में सेशन कोर्ट ने सभी को 50-50 हजार रुपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर बेल दिया गया।

लखनऊ में सेशन कोर्ट में सुनवाई के बाद एडीजे एसएस पांडेय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी एस.आर. दारापुरी, कांग्रेस कार्यकर्ता सदफ जफर और 13 अन्य को जमानत दे दी है। कोर्ट की तरफ से सभी को 50-50 हजार रुपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि का निजी मुचलका भरने को कहा गया है। पिछले सप्ताह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में दारापुरी के परिजन से मुलाकात की थी।

एसआर दारापुरी पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। दारापुरी साल 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और वह 40 वर्ष तक भारतीय पुलिस सेवा के अलग-अलग पदों पर काम कर चुके हैं। दारापुरी को लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों की साजिश और भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने सदफ, दारापुरी और अन्य की जमानत याचिका पर अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रखा था। अदालत ने उनकी व्यक्तिगत अर्जी पर सुनवाई की और सरकारी वकील का पक्ष भी सुना। इसके बाद फैसला सुरक्षित कर दिया। जिनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई उनमें मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शोएब, नफीस, पवन राय अंबेडकर, शाह फ़ैज़ और मोहम्मद अजीज भी शामिल हैं।

12 accused including activist Sadaf Jafar and former IPS officer SR Darapuri have been granted bail , in connection with the violence case of December 19 in Lucknow .