लखनऊ के घंटाघर पर सीएए विरोधी प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई, सपा नेता सहित कई महिलाएं गिरफ्तार

लखनऊ. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध में राजधानी लखनऊ में कई दिनों से चल रहे महिलाओं के विरोध-प्रदर्शन के मामले में शनिवार को पुलिस ने कई महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार किया है। इनमें समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने पुरुषों पर एफआईआर कर मौजूद वॉलिंटियर्स को गिरफ्तार किया है। धारा 144 के उल्लंघन समेत अन्य अपराधों में मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे सादिक के बेटे व 10 नामजद समेत सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। घंटाघर पर किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के साथ बड़ी मात्रा में पुलिस तैनात की गई है। साथ ही सिविल ड्रेस में अफसरों की गश्त भी बढ़ा दी गई है। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और आरएएफ की तैनाती पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि घंटाघर इलाके में ऐहतियात के तौर पर पुलिस तैनात की गई है।

सीएए व एनआरसी के विरोध में लखनऊ का शाहीन बाग बन रहे घंटाघर पर रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम और सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा जैसे देशभक्ति गीतों से विरोध को धार दी जा रही थी। शनिवार को घंटाघर में रोजाना की तरह नौवें दिन भी धरना-प्रदर्शन चल रहा था। अचानक, पुलिस बल में इजाफा होने लगा और गश्त बढ़ा दी गई। गाड़ियों से उतरकर आएएफ के जवान घंटाघर एरिया में जमा होने लगे। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं के बीच से सपा नेता पूजा शुक्ला समेत अन्य कई महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, वहीं कइयों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

Lucknow: Security beefed up around Clock Tower after y'day's protest against Citizenship Amendment Act (CAA) & National Register of Citizens (NRC). OP Singh, UP DGP says, "We have increased police patrolling, deployed Rapid Action Force and officials in civil dress as precaution" pic.twitter.com/ePu06jWxZw