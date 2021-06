संजय कुमार खत्री प्रयागराज के नए डीएम, कौशांबी और बहराइच के डीएम भी बदले गए

लखनऊ. Prayagraj new DM Sanjay Kumar Khatri यूपी में तबादले का दौर जारी है। गुरुवार के बाद शुक्रवार देर रात तीन जिलों के डीएम बदल दिए गए। प्रयागराज के डीएम भानु चंद्र की जगह अब संजय कुमार खत्री प्रयागराज के नए डीएम होंगे। सुजीत कुमार को डीएम कौशांबी (kaushambi new DM Sujit Kumar) और दिनेश चंद्र को डीएम बहराइच (Bahraich new DM Dinesh Chandra ) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार देर आठ आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें तीन जिलों प्रयागराज, बहराइच और कौशांबी के डीएम भी शामिल हैं। इनके अलावा दो जिलों में नए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) तैनात किए गए हैं। शासन स्तर पर भी प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिनमें लगभग आधा दर्जन विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव बदले गए हैं। शासन से जारी तबादला सूची के अनुसार प्रयागराज के डीएम भानु चंद्र को उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यूपीआरआरडीए) का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अभी तक जल निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक रहे संजय कुमार खत्री अब डीएम प्रयागराज होंगे।

दिनेश चंद्र को डीएम बहराइच :- यूपीआरआरडीए के सीईओ सुजीत कुमार को डीएम कौशांबी के पद पर तैनात किया गया है। कौशांबी के डीएम अमित कुमार सिंह को विशेष सचिव नगर विकास के साथ जल निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक का दायित्व दिया गया है। विशेष सचिव संस्कृति दिनेश चंद्र को डीएम बहराइच का पद सौंपा गया है।