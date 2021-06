यूपी बोर्ड के 10वीं व 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला, इस बार नहीं बनेगी मेरिट लिस्ट

लखनऊ. UP Board Exam 2021 यूपी बोर्ड 2021 के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में इस बार मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। यह अहम फैसला यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। सीएम योगी ने सम्बंधित अफसरों को कहाकि, इस बार 10वीं व 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट बिना मेरिट (no merit list for the UP Board Class 10 and 12 exam 2021 ) के जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वर्चुअल कोविड प्रबंधन की बैठक में सूबे में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति को जारी रखने के निर्देश के साथ कहाकि, माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के संबंध में गाइडलाइंस जल्द तय कर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाए।

सीएम योगी ने कहाकि, कोरोना संक्रमण के चलते इस बार दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं, इसलिए परीक्षाफल की मेरिट सूची न तैयार की जाए। इसके अलावा प्राविधिक शिक्षा विभाग आनलाइन परीक्षा कराए। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को भी विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय जल्द लेने का निर्देश दिया।

सीएम योगी ने लिया था महत्वपूर्ण फैसला :- यूपी बोर्ड 2021 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण की वजह से रद कर दी गई है। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को भी प्रोन्नत किया जाएगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था।

यूपी बोर्ड ने बनाया इतिहास :- यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस बार इतिास में दर्ज की जाएंगी। यूपी बोर्ड के सौ साल इतिहास में यह पहला मौका है कि जब बिना इम्तिहान दिए ही छात्र अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाएंगे। इंटरमीडिएट के 26.1 लाख और हाईस्कूल के 29.4 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। इस तरह प्रदेश के कुल 56 लाख से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर यूपी बोर्ड ने भी छात्रों को बड़ी राहत दी है।