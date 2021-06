यूपी सरकार एक लाख युवाओं को देगी सरकारी नौकरी, जानें किस विभाग में हैं कितनी वैकेंसी

लखनऊ. UP government one lakh youth will give Government Job योगी सरकार सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्‍य सरकार ने इस साल युवाओं के रोजगार का लक्ष्‍य तय किया है। यूपी सरकार युवाओं को एक लाख सरकारी नौकरियां देगी। दिसंबर तक एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।

यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई में मिलेगा ढेर सारा पैसा

मिशन रोजगार प्राथमिकता पर :- सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम-9 के ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट के मंत्र से यूपी में कोरोनावायरस की दूसरी लहर कुछ हद तक संभाल गई है। नए संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है। अब एक बार फिर से सीएम योगी का मिशन रोजगार शुरू हो गया है। अफसरों को निर्देश दिया गया है कि मिशन रोजगार को प्राथमिकता पर रखें और आर्थिक गतिविधियां तेज करें।

चार साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का सरकारी दावा:- उम्मीद की जा रही है कि सरकार की योजनाओं से साल के अंत तक लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश भर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ यूपी सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्‍त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पिछले चार साल में अलग अलग विभागों में लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी योगी सरकार का लक्ष्‍य दिसंबर तक प्रदेश में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का है। इसके लिए सभी विभागों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

साल 2021 अंत तक पांच लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य :- जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया कोरोना के कारण रुकी हुई थी वहां युद्ध स्‍तर पर कार्य शुरू कर चयनित युवाओं की नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा, पुलिस, स्‍वास्‍थ्‍य, ऊर्जा और आबाकारी विभाग में आने वाले दिनों में सबसे ज्‍यादा नौकरियां मिलने जा रही हैं। योगी सरकार का लक्ष्‍य साल के अंत तक अपने कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का है।

अब तक दिए गए रोजगार की संख्या:- राज्‍य सरकार अब तक 1 लाख से अधिक महिलाओं की सरकारी नौकरी दे चुकी है, जबकि मनरेगा के जरिये 1.50 करोड़ श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। स्टार्ट अप इकाईयों से 5 लाख और औद्योगिक इकाइयों से 3 लाख से अधिक युवाओं को भी रोजगार दिया जा चुका है। ओडीओपी के माध्यम से 25 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। 50 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों से 1.80 करोड़ लोगों को यूपी में रोज़गार मिला है। प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति से 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा चुका है। 40 लाख से अधिक कामगारों/ श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद रोजगार से जोड़ा गया है।

यूपी में अब तक हुई विभागवार भर्ती का ब्‍योरा :-

पुलिस विभाग -137253

बेसिक शिक्षा – 121000

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन -28622

यूपी लोक सेवा आयोग – 27168

उत्‍तर प्रदेश अधीनस्‍थ चयन बोर्ड -19917

चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण -8556

माध्‍यमिक शिक्षा विभाग – 14436

यूपीपीसीएल – 6446

उच्‍च शिक्षा – 4988

चिकित्‍सा शिक्षा विभाग – 1112

सहकारिता विभाग – 726

नगर विकास – 700

सिंचाई एवं जल संसाधन-3309

अन्य - 8132

वित्‍त विभाग – 614

तकनीकी शिक्षा – 365

कृषि -. 2059

आयुष ,-1065

कुल - 384194

विभिन्‍न विभागों में 86000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।