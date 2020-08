एसटीएफ करेगी बिजली गुल होने की जांच, नाराज सीएम योगी ने कहा, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कृष्णा जन्माष्टमी (Janmashtami) के दिन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा व मेरठ (The Power Crisis Happened In Five Districts In Uttar Pradesh) सहित कई जिलों में बिजली गुल होने के मामले को गंभीरता के साथ लेते हुए इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ (STF) को सौंप दी है।