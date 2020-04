कोरोना वायरस के खौफ से गंगा-गोमती का पानी हुआ साफ, चला ताज़ा हवा का झोंका

लखनऊ. कोरोना वायरस का खौफ पूरे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। इस कोरोना वायरस के खौफभरे समय में कुछ खबरें ऐसी हैं जो ताज़ा हवा के झोंके की तरह मन को प्रसन्न करती हैं। लॉकडाउन की वजह से प्रदेश की हवा जहां शुद्ध हो रही है वहीं गंगा-गोमती के पानी का रंग बदल गया है। अब गंगा और गोमती के जल का आचमन करने से लोग घबरा नहीं रहे हैं। 15 दिन पहले प्रदेश की जनता सांस लेने में घबराती थी, अब उन्हें आक्सीजन का स्वाद पता चल रहा है। लॉकडाउन में आसमान और गंगा दोनों का रंग अब नीला दिखने लगा है।

कई साल से गंगा को साफ करने की कवायद चल रही है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी गंगा सफाई का परिणाम बहुत कुछ अच्छा नहीं आया है। पर कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का पॉजिटिव असर गंगा नदी पर दिखा। लॉकडाउन का रविवार को 12वां दिन है। अभी प्रदेश में करीब नौ दिन लॉकडाउन और रहेगा। पर गंगा का पानी कानपुर और वाराणसी में 40 से 50 फ़ीसदी तक निर्मल और स्वच्छ हो गया है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तीनों शहरों में गंगा के स्वच्छ होने की वजह साफ है लॉकडाउन में हर आदमी घर के अंदर है। न सड़कों पर वाहन चल रहे हैं न फैक्ट्रियां चल रही है, सब बंद हैं। जिस वजह से गंगा ज्यादा मैली होती थी वह सब कारण इस वक्त तालाबंदी की वजह से घर में बंद हैं। कानपुर में बंद पड़े उद्योगों की वजह से गंगा के जल की गुणवत्ता में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है।

#WATCH: Water quality of river Ganga in Varanasi improves as industries are shut due to #CoronavirusLockdown. As per Dr PK Mishra, Professor at Chemical Engineering & Technology, IIT-BHU,Varanasi, there has been 40-50% improvement in quality of water in river Ganga. pic.twitter.com/vuF0xiUv8W