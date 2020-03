आखिरकार सड़क पर बने ये सफेद गोले है क्या, लखनऊ पुलिस का इससे क्या है रिश्ता?

लखनऊ. सड़क पर बने इन सफेद गोले को देख मन में एक सवाल कौंध रहा होगा, आखिर यह क्या है! यह व्यक्ति इसके बीच में क्यों खड़ा हुआ है। और लखनऊ पुलिस इस बात की निगरानी कर रही है। माजरा क्या है। आज के वक्त में यह सवाल बेहद अहम है।

कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है। वजह यह है की कोरोना वायरस सिर्फ बहाना चाहता है कि आप चूक करें और वह अपनी गिरफ्त में दबोच ले। उत्तर प्रदेश में बुधवार तक 38 कोरोना पाजिटिव हैं। और इसकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है।

लखनऊ की उन सड़कों पर जिस जगह बाजार है वहां पर इन गोलों को बनाया गया है। और लखनऊ पुलिस ने इसकी जागरुकता फैलाने की जिम्मेदारी खुद संभाली है। जिस जागरुकता को लखनऊ पुलिस फैलाना चाह रही है उसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। जिस का जिक्र प्रधानमंत्री ने 24 मार्च के भाषण में भी किया था।

Lucknow: People in the city practice #socialdistancing at vegetable/fruit shops and pharmacies. Prime Minister Narendra Modi in his address to the nation yesterday had appealed to people to maintain social distancing to combat #COVID19. pic.twitter.com/8fC2EvNcG3