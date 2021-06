UP Top News : वैक्सीन लगवाने के बाद भी नहीं बनी एंटीबॉडी, अदार पूनावाला पर केस दर्ज

वाराणसी. बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में गोयनका छात्रावास का एक हिस्सा गिरा, दो की मौत, सात से अधिक घायल, दशाश्वमेघ थाना क्षेत्र में कॉरिडोर की खुदाई से मकान की नींव कमजोर हुई तभी हुआ हादसा।

कानपुर. कोरोना काल में नोटों के सैनिटाइजेशन और धुलाई से नोटो की रंगत पड़ी फीकी, 2000, 500 और 200 रुपये के नोट ज्यादा खराब, नोट खराब होने में 40 गुना का इजाफा।

लखनऊ. योगी सरकार से असंतुष्ट विधायकों की बैठक ले रहा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में 'सर्जरी, मंत्रियों से लिया जा रहा रिपोर्ट कार्ड।

अयोध्या. अक्टूबर तक पूरा होगा नींव के निर्माण का कार्य, आज से रामलला के दर्शन कर सकेंगे आम श्रद्धालु, विंध्यांचल समेत अन्य मंदिरों के भी कपाट खुले, एक साथ दो को दर्शन।

बरेली.अवैध खनन पकडऩे गए एसडीएम और टीम पर खनन माफिया का हमला, जान बचाकर भागे अफसर, फायरिंग में होमगार्ड घायल, कई अन्य को आई चोट।

लखनऊ. आज से शुरू हुआ मेगा वैक्सीनेशन अभियान, सभी को मुफ्त टीका, वैक्सीन लगवाने के बाद भी नहीं बनी एंटीबॉडी, अदार पूनावाला पर केस (‘No antibodies despite taking Covishield dose’: Complaint filed against Adar Poonawalla, ICMR chief in Lucknow) , 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत, 14 जिलों में रहेगी सख्ती।