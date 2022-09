खुशखबर, अमृत सरोवरों के विकास में देश में में उत्तर प्रदेश अव्वल

Amrit Sarovar अमृत सरोवर निर्माण में देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यूपी पहले पायदान पर है। उत्तर प्रदेश ने करीब 8 हजार अमृत सरोवर का निर्माण कर अव्वल है।

Lucknow Good news Uttar Pradesh ranks first in country in development of Amrit Sarovar

लखनऊ Published: September 12, 2022 04:42:41 pm

अमृत सरोवर निर्माण में देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यूपी पहले पायदान पर है। उत्तर प्रदेश ने करीब 8 हजार अमृत सरोवर का निर्माण कर अव्वल है। मध्य प्रदेश दूसरे, जम्मू.कश्मीर तीसरे, राजस्थान चौथे और तमिलनाडु पांचवे स्थान पर है। अगर यूपी के जिलों की बात करें तो लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर का निर्माण कर पहला स्थान प्राप्त किया है जबकि गोरखपुर दूसरे और प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर है। अमृत सरोवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है।

खुशखबर, अमृत सरोवरों के विकास में देश में में उत्तर प्रदेश अव्वल

अन्य राज्य काफी पीछे ग्राम्य विकास विभाग के निदेशक जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि, योगी सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश ने विभिन्न ग्राम पंचायत में 15,497 अमृत सरोवर को चिन्हति कर 8,462 से अधिक अमृत सरोवर विकसित कर पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है जबकि देश के अन्य राज्यों में अमृत सरोवर के विकास का रेशियो आधा भी नहीं है। - ज्ञानवापी मस्जिद फैसला : पूरे यूपी में अलर्ट जारी, निगरानी में सोशल मीडिया भी गोरखपुर, सूबे में दूसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा 1 लाख 20 हजार अमृत सरोवर का विकास होना है। इस आंकड़े के आस-पास भी देश के अन्य राज्य नहीं हैं। यहां की अगर बात करें तो यहां लखीमपुर खीरी में 315 अमृत सरोवर को चिन्हति कर 256 का काम पूरा कर प्रदेश में पहले स्थान पर है जबकि 25 पर काम चल रहा है। वहीं गोरखपुर में 312 अमृत सरोवर चिन्हति किए गए। जिसमें से 244 का काम पूरा कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है जबकि 18 पर काम चल रहा है। इसके साथ ही प्रतापगढ़ में 282 सरोवर चिन्हति किए गए, जिसमें से 231 का काम पूरा कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है शेष पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है। यह भी पढ़ेंउत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा 1 लाख 20 हजार अमृत सरोवर का विकास होना है। इस आंकड़े के आस-पास भी देश के अन्य राज्य नहीं हैं। यहां की अगर बात करें तो यहां लखीमपुर खीरी में 315 अमृत सरोवर को चिन्हति कर 256 का काम पूरा कर प्रदेश में पहले स्थान पर है जबकि 25 पर काम चल रहा है। वहीं गोरखपुर में 312 अमृत सरोवर चिन्हति किए गए। जिसमें से 244 का काम पूरा कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है जबकि 18 पर काम चल रहा है। इसके साथ ही प्रतापगढ़ में 282 सरोवर चिन्हति किए गए, जिसमें से 231 का काम पूरा कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है शेष पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है। - राम मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा, सागौन से बनेंगे राम मंदिर के दरवाजे, जानें मंदिर में होंगे कुल कितने दरवाजे अमृत सरोवर दे रहा रोजगार ग्राम्य विकास के डायरेक्टर जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि, सीएम योगी के निर्देश पर पहले चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश के 75 जिलों में 75 अमृत सरोवर को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसे समय से पहले पूरा कर लिया गया। अमृत सरोवर के विकास से ग्रामीणों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। यह भी पढ़ेंग्राम्य विकास के डायरेक्टर जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि, सीएम योगी के निर्देश पर पहले चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश के 75 जिलों में 75 अमृत सरोवर को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसे समय से पहले पूरा कर लिया गया। अमृत सरोवर के विकास से ग्रामीणों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। कम से कम 2 अमृत सरोवर जरूरी डायरेक्टर प्रियदर्शी ने बताया कि प्रथम चरण में अमृत सरोवर का विकास पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर दूसरे चरण में प्रदेश की सभी 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में कम से कम 2 अमृत सरोवर कुल 1 लाख 20 हजार विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। देश में स्थान :- - मध्य प्रदेश 1668 दूसरा स्थान

- जम्मू कश्मीर 1458 तीसरा स्थान

- राजस्थान ने 898 चौथा स्थान

- तमिलनाडु 818 पांचवा स्थान पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें