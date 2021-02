Aadhaar PVC Card घर बैठे बनवाएं अनगिनत फायदे, इस तरीके से करें ऑर्डर

लखनऊ. आधार कार्ड आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। चाहे सरकारी काम हो या निजी काम हो अब आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी हो गया है। अभी जो आधार कार्ड है उसे अपने साथ रखना थोड़ा असुविधाजनक है। पर अब घर बैठ आधार कार्ड बनवा सकते हैं वो भी एटीएम कार्ड की तरह। आधार पीवीसी कार्ड कई फायदे, इस बनवाने के लिए ऐसे करें ऑर्डर।

आधार पीवीसी कार्ड, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की तरह से होता है। इसे आसानी से पर्स में रखा जा सकता है। आधार पीवीसी कार्ड पर अच्छी पीवीसी क्वालिटी और लेमिनेशन होता है। क्यूआर कोड से इसका तुरंत ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है। आधार पीवीसी कार्ड में कई सारे सुरक्षा कवच होते हैं।

आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर ऐसे करें :-

UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं।

'My Aadhaar Section' में जाकर 'Order Aadhaar PVC Card' पर क्लिक करें।

12 अंक की आधार संख्या या 16 अंक की वर्चुअल आइडी या 28 अंक की EID दर्ज करें।

सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड को दर्ज करें।

इसके बाद 'Send OTP' के विकल्प पर क्लिक करें।

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, दर्ज करें।

अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, तो "My Mobile number is not registered" विकल्प पर क्लिक करें।

यहां वैकल्पिक मोबाइल नंबर दर्ज करें इसके बाद “Send OTP” पर क्लिक करें।

अब PVC Card की प्रीव्यू कॉपी दिखाई देगी।

पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 50 रुपए का भुगतान करें।

पेमेंट होते ही Aadhaar PVC Card का ऑर्डर हो जाएगा।