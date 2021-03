यूपी के किसानों को अगर 2000 रुपए चाहिए तो 31 मार्च तक कराया रजिस्ट्रेशन

लखनऊ. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की आठवीं किस्त बस जारी होने वाली है। यूपी के पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपए आने वाले हैं। बस थोड़ा ही इंतजार है। इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में थोड़ी कड़ाई की जा रही है। इस स्कीम में उन अपात्र किसानों के नाम को ढूंढ कर हटाया जा रहा है। अत: किसान भाई अपना नाम देख लें कि उनका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में दर्ज है या नहीं। इसके साथ ही एक अलर्ट भी है कि अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में नाम नहीं है तो अभी भी मौका है कि 31 मार्च से पहले आवेदन करें। इसके बाद आवेदन स्वीकार हो जाता है तो दो हजार रुपए की किस्त आपको भी मिल सकती है। इस उम्मीद की जा रही है कि 8वीं व नौवीं किस्त थोड़े अंतराल पर मिल सकती है। तो देर न करें। 7वीं किस्त 25 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी।

होली से पहले यूपी के किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं दो हजार रुपए

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में आठवीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मार्च है। मौजूदा समय में यूपी में 2.42 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं। यूपी में कई अपात्र किसानों को नाम इस बार हटाया जाएगा। इसलिए एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें।

ऐसे चेक करें :-

- पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।

- राइट साइड पर 'Farmers Corner' का विकल्प मिलेगा

- यहां ‘Beneficiary Status' के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां नया पेज खुल जाएगा।

- नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए। इन तीन नंबरों के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं।

- जिस विकल्प को चुना है, उसका नंबर भरिए। इसके बाद 'Get Data' पर क्लिक करें।

- यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी।

- आठवीं किस्त से जुड़ी जानकारी भी आपको यहां मिल जाएगी।

- यदि आपको 'FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

घर बैठे करें रजिस्ट्रेशन :-

1. पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं। यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।

2. नये पेज पर अपना आधार नंबर लिखे जिसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।

3. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरी जानकारी दें।

4. सभी जानकारियां भरने के बाद सेव करें। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म को सबमिट करना होगा।

5. आवेदन की स्थिति जानने के लिए नए हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं।