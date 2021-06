अवैध धर्मांतरण में नए राज हुए फाश, उमर गौतम को हवाला से मिलता था पैसा

CM Yogi also engaged UP STF in investigation - सीएम योगी ने यूपीएसटीएफ को भी जांच में किया शामिल - मामले में आतंकी और विदेशी फंडिंग की हो रही है जांच

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. Illegal conversion: Umar Gautam used to get money through hawala अवैध धर्मांतरण मामले में नए राज फाश हो रहे हैं। यूपी एटीएस गिरफ्तार उमर गौतम (Umar Gautam) और जहांगीर (Jahangir) से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यूपी एटीएस (UPATS) को यह जानकारी पता चली की कि, उमर के पास धर्मांतरण के लिए हवाला के जरिए पैसा आ रहा था। इस चौंकाने वाली जानकारी के बाद एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गईं हैं कि, किन विदेशी खातों और किस-किस तरीके से पैसा आ रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने भी इस मामले अति गंभीरता दिखाते हुए इस केस की जांच में तेजी आए इसलिए यूपी एटीएस के साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UPATS) को जिम्मेदारी सौंप दी है।

एटीएस को मिला विदेशी खाते का ट्रांजैक्शन :- उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया हैं कि, धर्मांतरण मामले में कार्रवाई और गंभीरता से जांच हो रही है। उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद यूपी सरकार और एटीएस को पता चला है कि धर्मांतरण प्रकरण में उमर के पास हवाला के जरिए पैसा आ रहा था। एटीएस को विदेशी खाते का ट्रांजैक्शन मिला है। विदेशी फंडिंग कहां-कहां से हुई? हवाला के जरिए किन-किन खातों से या कैसे-कैसे पैसा आया है? इन सब की जांच हो रही है।

हर पहलू की जांच :- अवनीश अवस्थी ने बताया कि, सीएम योगी ने यूपी एटीएस के साथ यूपी एसटीएफ को भी जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी के बाहर कई राज्यों में भी यूपी की एटीएस और एसटीएफ छापेमारी कर रही है। यूपी एटीएस ने कई अहम दस्तावेज, साहित्य और वीडियो बरामद किए हैं। करीब 150 मामले सामने आए हैं, जिनको हमने ट्रेस भी कर लिया है। उन्होंने बताया कि, हर पहलू पर हम जांच कर रहे हैं। यह गिरोह बच्चों और महिलाओं, मूक बधिर बच्चों को शिकार बनाता था। मामले में आतंकी और विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है।