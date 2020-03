जनता कर्फ्यू : पूरे प्रदेश की जिंदगी खतरे में डाल रहीं 'कोरोना वायरस से बेअसर' लखनऊ घंटाघर की सीएए प्रदर्शनकारी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस के खात्मे के लिए एकजुट है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना वायरस के खिलाफ आयोजित जंग जनता कर्फ्यू में साथ-साथ खड़ी है। चाहे वह राजधानी लखनऊ हो या प्रदेश का सबसे छोटा गांव। सभी जगह जनता कर्फ्यू को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पर लखनऊ का शाहीन बाग अपनी ही राग गा रहा है। उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं कि देश किस संकट से गुजर रहा है। लखनऊ के घंटाघर में रविवार 22 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। शासन, प्रशासन और पुलिस की अपील का महिलाओं पर कोई फरक नहीं पड़ रहा है, वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

जनता कर्फ्यू पूरे देश में सुबह 7 बजे से शुरू होकर रात नौ बजे तक रहेगा। इस बीच शाम पांच बजे 5 मिनट के लिए अपने घर से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे कमांडो के लिए ताली बजाना, थाली बजाना है। यह मेडिकल स्टाफ समेत उन तमाम लोगों का अभिवादन है जो कोरोना से जनता को बचाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।

