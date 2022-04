भाभी के प्यार में दीवाने ने कर दिया भाई का ही खून, थाना पहुंच बोला...

Murder in Lucknow: लखनऊ में भाभी से एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे आशिक ने अपने ही भाई का खून कर दिया।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक व्यक्ति ने अपने ही भाई की ही हत्या कर दी। सोमवार को पुलिस की जानकारी के अनुसार युवक कथित तौर पर अपनी भाभी से प्यार करता था। पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र साहू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक की पहचान मोहित साहू के रूप में हुई है, जो अपने भाई और पत्नी के साथ लखनऊ के चिनहट इलाके में किराए के फ्लैट में रहता था। आरोपी की हरकतों के बारे में पत्नी ने जब मोहित से बताया तो दोनों भाइयों के बीच बहस हुई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मोहित की पत्नी घर की छत पर सो रही थी, जब भूपेंद्र ने मोहित की हत्या कर दी।

