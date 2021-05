मई दिवस पर सीएम योगी ने शुभकामनाओं सहित कहा, श्रम और श्रमिकों का सम्मान करें, श्रमेव जयते

May Day 2021 : यूपी सहित आज एक मई को पूरे देश में मनाया जा रहा है मई दिवस

लखनऊ. May Day 2021: यूपी सहित आज एक मई को पूरे देश में मई दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi best wishes) ने अपने ट्विट के जरिए प्रदेशवासियों को मई दिवस (May Day 2021) की बधाई दी है। सीएम योगी ने कहाकि, देश के बुनियादी ढांचे को अपने श्रम और कर्मशीलता से सशक्त करने वाले हमारे कामगार एवं श्रमिक वर्ग को समर्पित ‘मई दिवस’ की सभी को अनंत शुभकामनाएं। श्रम और श्रमिकों का सम्मान करें। श्रमेव जयते!

एक मई क्या है :- हर साल एक मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। एक मई का दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित है। इस दिन को लेबर डे, श्रमिक दिवस और मई दिवस जैसे नामों से पुकारा जाता है। भारत में चेन्नई में एक मई 1923 के दिन लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी बधाई :- मई दिवस के अवसर पर समस्त पत्रकार बन्धुओं एवं श्रमिक भाइयों को हार्दिक बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी के मंगलमय एवं स्वस्थमय जीवन की कामना की है। राज्यपाल ने अपने बधाई सन्देश में कहाकि, राष्ट्र और समाज की प्रगति में श्रमिकों, कामगारों और मेहनतकशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि मई दिवस हम सभी को श्रमिकों के हितों को संरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। पटेल ने कहा कि सभी लोग वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करें और दूसरों को भी इसके लिये प्रेरित करें।