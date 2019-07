लखनऊ नगर निगम ने ढोल बजाकर वसूले 19 लाख, टैक्स के लिए घर के बाहर बजेगी डुगडुगी

लखनऊ. हाउस टैक्स वसूली करने के लिए लखनऊ नगर निगम ( Lucknow Municipal Corporation) ने नए अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत बकायेदारों के घर व प्रॉपर्टी के सामने ढोल बजाकर उन्हें हाउस टैक्स चुकाने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। राजधानी में इसकी एक बानगी लखनऊ के होटल इंडिया अवध परिसर में देखने को मिली, जहां बैंड और ढोल बजाकर नगर निगम के कर्मियों ने होटल के मालिक को टैक्स वसूली पर आगाह किया। ढोल बजाकर होटल के मालिक से मौके पर ही 19 लाख रुपये का हाउस टैक्स वसूला।

#WATCH Lucknow: As part of a new drive by Lucknow Municipal Corporation , 'dhols' were played in front of a defaulter's property, to spread awareness among people to pay house tax . pic.twitter.com/QIpRBcQlkX