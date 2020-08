यूपी भाजपा कार्यसमिति की नई टीम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बनाएं 16 उपाध्यक्ष, देखें लिस्ट

लखनऊ. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को देखते हुए शनिवार को बेहद इंतजार के बाद नई उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति (UP BJP Working Committee) की प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह (Swatantra Dev Singh) ने घोषणा की। प्रदेश भाजपा की जिम्मेदारी के लिए 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 प्रदेश महामंत्री, 16 प्रदेश मंत्री और 2 कोषाध्यक्षों का चुनाव किया गया है। सात माह के इंतजार के बाद आखिरकार भाजपा अध्यक्ष ने 41 सदस्यीय टीम का ऐलान कर ही दिया। अगर जाति के आधार पर देखा जाएं तो इस कार्यसमिति में आठ ठाकुरों और 7 ब्राह्मणों को जगह दी गई है। क्षेत्रवाद अगर देख जाए तो वाराणसी से चार लोगों को अलग-अलग पदों पर बिठाए गए हैं पर बुंदेलखंड अछूता रह गया है। New (UP BJP Working Committee Announces See list)

उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के नाम :- लक्ष्मण आचार्य, पंकज सिंह, विजय बहादुर पाठक, कांता कर्दम, सलिल विश्नोई, दयाशंकर सिंह, सुरेंद्र नागर, सतपाल सैनी, पदमसेन चौधरी, नीलम सोनकर,कमलावती सिंह, प्रकाश पाल,संतोष सिंह, देवेन्द्र चौधरी, ब्रजबहादुर उपाध्याय, सुनीता दयाल हैं। टीम में कई पुराने चेहरों को भी जगह मिली है। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को एक बार फिर कार्यकारिणी में जगह मिली है।

उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश महामंत्री के नाम :- जीपीएस राठौर, गोविंद नारायण शुक्ल, अश्वनी त्यागी, अमरपाल मौर्य, सुब्रत पाठक, अनूप गुप्ता, प्रियंका रावत।

उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के नाम :- इनके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष में त्रयंबक त्रिपाठी, सुभाष यदुवंश, संजय राय, चंद्रमोहन सिंह, देवेश कोरी, शंकर गिरी, अंजुला माहौर, अशोक जाटव, प्रांशुदत्त द्विवेदी, मीना चौबे, रामचंद्र कन्नौजिया, विजय शिवहरे, शंखर लोधी, शकुंतला चौहान, अनामिका चौधरी और पूणम बजाज के नाम हैं. वहीं यूपी बीजेपी के कोषाध्यक्ष मनीष कपूर और संजीव अग्रवाल होंगे।

उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष के नाम :- वाराणसी से मनीष कपूर व बरेली से संजीव अग्रवाल को भाजपा के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।