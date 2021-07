एक बार फिर प्रेसिडेंशियल ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी, अयोध्या में राष्ट्रपति करेंगे रामलला के दर्शन

presidential train in UP once more- राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रेलवे सहित कई विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह संभावित कार्यक्रम 27 से 29 अगस्त को है।