एसटीएफ मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश अली शेर ढेर

लखनऊ. मुख्तार अंसारी का शॉर्प शूटर और एक लाख रुपए का इनामी बदमाश अलीशेर उर्फ डॉक्टर और 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश कामरान यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के संग बुधवार देर शाम हुई मुठभेड़ में मारे गए। कुख्यात बदमाशों के पास से एक कार्बाइन 30 एमएम, दो पिस्तौल, एक तमंचा, बाइक व भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। अलीशेर पर 40 और कामरान उर्फ बन्नू करीब आठ मुकदमे दर्ज है। झारखंड के पलामू जिले में भाजपा नेता जीतराम मुंडा की हत्या में भी दोनों की पुलिस को तलाश है।

यूपीएसटीएफ पर हमला :- यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के संग देर शाम आठ बजे मड़ियांव के घैला इलाके में दो बदमाशों से मुठभेड़ हुई। कई राउंड गोलियां चलने के बाद दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया है। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

एसटीएफ जबावी फायरिंग में दोनों ढेर :- एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि, अलीशेर उर्फ डॉक्टर आजमगढ़ के देवगांव का रहने वाला था। 22 सितंबर को रांची में हुई भाजपा नेता जीतराम मुंडा की हत्या का वह आरोपी था। बीते कई दिनों से इन दोनों बदमाशों पर नजर थी। और बुधवार को सूचना मिली कि यह दोनों राजधानी लखनऊ में छिपकर रह रहे हैं। सूचना पर यूपी एसटीएफ ने घेराबंदी की। तो बदमाशों ने एसटीएफ टीम पर फायरिंग कर दी। जबावी फायरिंग में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को भाऊराव देवरस चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

अलीशेर पर 40 मुकदमे दर्ज :- एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि, अलीशेर और कामरान दोनों मुख्तार अंसारी गिरोह के शॉर्प शूटर थे। अलीशेर पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी और अन्य तरह के करीब 40 मुकदमे दर्ज है। कामरान उर्फ बन्नू भी आजमगढ़ का रही रहने वाला था। उस पर भी आठ से अधिक हत्या के प्रयास, हत्या व रंगदारी के मुकदमे दर्ज है।

कई हत्यों में आरोपी :- रांची में भाजपा नेता जीतराम मुंडा की हत्या में नाम आया। आजमगढ़ के बसपा नेता कलीमुद्दीन की हत्या में भी वह आरोपी था। एसटीएफ टीम गैर प्रांतों में किये गये हत्या व अन्य वारदातों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है।

