लखनऊ में पेट्रोल 98.30 और डीजल 89.02 रु.जानिए बाकि शहरो के हाल

Lucknow petrol and Diesel price

लखनऊ , राजधानियों में लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आम जनमानस की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों के चलते हर एक चीज के दामों पर असर पड़ा हैं। पेट्रोल एशोसिएशन की माने तो 15 जून, 2017 से भारत में पेट्रोल की कीमतों में प्रतिदिन संशोधन किया गया हैं। कई कारणों से दैनिक पेट्रोल की कीमतों में संशोधन सही हैं। लेकिन जब एक बार की जगह कई कई बार पेट्रोल की कीमतों में बदलाव किया जाता हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमत

तो उपभोक्ता पर इसका बहुत बढ़ा दबाव पड़ता हैं।जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ख़राब होने लगती हैं। जानकरो के मुताबिक जिस तरह से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रहे हैं। उसको देखते हुए आने वाले समय में 100 के पार हो सकता है पेट्रोल के दाम। इसलिए हर किसी को साईकिल की सवारी से अपने कार्यो को करना पड़ेगा।



Today's Diesel Price ₹ 89.02

मेट्रो शहरों और राजधानियों में पेट्रोल की कीमत कल और आज में हुई बढोतरी



(New Delhi) नई दिल्ली ₹ 101.19 ------------ ₹ 101.19

(Kolkata ) कोलकाता ₹ 101.62 -------------₹ 101.62

(Mumbai ) मुंबई ₹ 107.26 --------------- ₹107.26

( Chennai) चेन्नई ₹ 99.12 ----------₹ 99.06

( Gurgaon ) गुड़गांव ₹ ₹ 98.73 -----------------₹ ₹ 98.94

(Noida ) नोएडा ₹ 98.37 -------------- ₹ 98.49

(Bangalore ) बैंगलोर ₹ 104.70 ---------------- ₹ 104.70

(Bhubaneswar ) भुवनेश्वर ₹ 102.04 --------------- ₹ 101.98

( Chandigarh ) चंडीगढ़ ₹ 97.40 -------------------- ₹ 97.40

(Hyderabad ) हैदराबाद ₹ 105.26 -------- ₹ 105.26

( Jaipur) जयपुर ₹ 108.28 ------------------ ₹ 107.81

( Lucknow) लखनऊ ₹ 98.30 ------------ ₹ 98..21

( Patna ) पटना ₹ ₹ 103.79 ----------------- ₹ 104.31

( Trivandrum) त्रिवेंद्रम ₹ 103.42 ---------------- ₹ 103.70