लखनऊ का सदर ऐसे बन गया प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पाट, दो दिनों में बढ़े इतने संक्रमित

लखनऊ. राजधानी का सदर इलाका देखते ही देखते उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पाट बन गया। बुधवार को 28 और गुरुवार को मिले दो पॉजिटिव केसों के बाद अब इस इलाके में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। लोगों की असावधानी के चलते कोरोना संक्रमण ने सदर में अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। गुरुवार को सदर इलाके का जायजा लेने पहुंचे लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर नवीन अरोरा ने कहा कि 12 जमातियों से सदर में संक्रमण की शुरुआत हुई थी, जो लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के नियमों के नहीं मानने के चलते अब यह इलाका लखनऊ का अति संवेदनशील हॉटस्पाट बन गया है।

जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि सदर के तीन लोग संक्रमित होने के बावजूद लोगों के जुड़े रहे। इनमें एक कम्युनिटी किचन का कर्मचारी, दूसरा दर्जी और मोअज्जिन था। संक्रमित होने के बावजूद इनकी आवाजाही जारी रही, जिसके चलते अब यहां के हालात गंभीर हो गये हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को सदर से 28 मिलने के बाद इलाके के 150 लोगों की स्कीनिंग की गई। गुरुवार को सदर में दो नये केस मिलने के बाद दोनों परिवार को क्वारंटाइन किया गया। जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन लोग अब समझ रहे हैं और घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।

