लखनऊ के स्कूल-कालेज अब 26 दिसम्बर को खुलेंगे

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में ठंड और शीतलहर जारी है। अब लखनऊ के सभी स्कूल-कॉलेज आगामी 24 दिसंबर तक बंद रहेंगे हैं। शहर के सभी स्कूल कालेज 26 दिसम्बर को खुलेंगे। 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे की छुट्टी है।

मौसम विभाग ने एक हफ्ते से जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से फिलहाल राहत न मिलने का पूर्वानुमान जताया है। अगले तीन दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की बात कही गई है। प्रदेश में शनिवार को बहराइच न्यूनतम तापमान 5.4 के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 7.1 दर्ज किया गया।

इस सर्द मौसम को देखते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब इंटरमीडिएट तक के सभी स्‍कूल-कॉलेज 23 और 24 दिसंबर को भी बंद रहेंगे। इसकी के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छ़ात्रों के लिए भी खुशी की खबर है। लखनऊ विश्वविद्यालय समेत अन्य सभी महाविद्यालय इन दो दिनों में हुई छुट्टी का आनन्द घर पर रह कर ले सकेंगे। 23 और 24 दिसंबर के अवकाश को देखते हुए लखनऊ विश्‍वविद्यालय प्रशासन इन दो दिनों में होने वाली सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। विश्‍वविद्यालय खुलने के बाद ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा।

मौसम विभाग ने बताया है कि एक हफ्ते से जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। अगले 72 घंटों तक यूपी में घना कोहरा छाने के आसार हैं। इसके अलावा अगले 48 घंटों तक कड़ाके की सर्दी होने का पूर्वानुमान जताया गया है। दोपहर बाद धूप निकलेगी, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलने की उम्‍मीद कम है। मौसम केन्द्र के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने का अनुमान है।

District Administration of Lucknow: All schools and colleges to stay closed till December 24 due to cold weather conditions.