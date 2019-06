लखनऊ एस एस पी ने स्टंट बाजो पर कसा शिकंजा, पकड़ी गई 8 मोटरसाइकिल

लखनऊ , लखनऊ शहर के विभिन्न मार्गो व गोमतीनगर क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार द्वारा तेज रफ्तार से वाहन चलाकर स्टंट करने वालो की मिल रही शिकायतो को देखते हुए। एसएसपी लखनऊ के सख्त निर्देशन में थाना गौतमपल्ली क्षेत्र के 1090 चौराहा के आस पास रोड पर एक विशेष अभियान चलाकर थाना गौतमपल्ली पुलिस ने स्टंटबाजों पर कार्यवाही की गई। अभियान के दौरान थाना गौतमपल्ली पुलिस द्वारा करीब 08 बाइक को पकड़ा है। और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

राजधानी में बाइक पर स्टंट बाजो से सड़क हादसे हो रहे हैं इसकों मद्देनजर रखते हुए एसएसपी लखनऊ के निर्देशन में स्टंटबाज को पकडऩे का अभियान चलाया गया, जिसमे गौतमपल्ली पुलिस ने 08 बाइक पकड़ी हैं।

यह हैं मोटरसाइकिल

वाहन संख्या 01- UP 32 HF 6614

02-UP 32 GS 4782

03-UP 32 KC 9410

04-UP 54 AS 9786

05-UP 32 CX 9468

06-UP 32 HB 8112

07-UP 32 JX 2658

08- UP 32 KK 3097 के चालक को मोटरसाइकिल को तेज, लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकट उत्पन्न करते पाए जाने पर आरोपियो को गिरफ्तार कर कुल 08 प्रकरणो मे धारा 279 ipc के तहत् कार्यवाही किया गया है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।