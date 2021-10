साढ़े पांच लाख रुपए इनामी डकैत गौरी यादव मुठभेड़ में ढेर, एसटीएफ ने बरामद की एके-47

चित्रकूट में साढ़े पांच लाख रुपए का इनामी डकैत गौरी यादव मुठभेड़ में ढेर, एसटीएफ ने बरामद की एके-47

UP STF has got a big success - चित्रकूट के जंगलों में खौफ के आखिरी अध्याय का अंत, एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि, डकैत गोरी यादव के पास से एक AK- 47 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है