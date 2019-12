लखनऊ की स्तुति ने INC बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जीते दो इनाम

लखनऊ. राजधानी लखनऊ की स्तुति श्रीवास्तव ने गोवा में आयोजित एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में दो इनाम जीते हैं। स्पोर्ट्स मॉडल फर्स्ट टाइमर (Sports Model First Timer) और स्पोर्ट्स मॉडल 30 प्लस (Sports Model 30 Plus) कैटगरी में इनाम जीतकर उन्होंने लखनऊ समेत यूपी का नाम रोशन कर दिया है। स्तुती एक कामकाजी महिला हैं व एक 10 वर्षीय बच्चे की मां भी हैं। वह इकलौती महिला हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से आईएनसी (INC) नामक इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। आईएनसी मतलब आई कम्पीट नेचुरल, एक ऑस्ट्रियाई महासंघ (Austrian Federation) है जो दुनिया भर में प्राकृतिक बॉडी बिल्डिंग (Natural Body Building) को बढ़ावा देता है। अपने आप में इकलौती आईएनसी प्रतियोगिता देश में पहली बार गोवा में पहली और दूसरी दिसंबर को आयोजित हुई थी। प्रतियोगिता का आयोजन लोगों को प्राकृतिक बॉडी बिल्डिंग (Natural Body Building) के तहत भाग लेने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था।