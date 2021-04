यूपी के चार जिलों के शहरी क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू पर ग्रामीण क्षेत्र फ्री

लखनऊ कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में भी नाइट कर्फ्यू (UP Four districts Night curfew)

संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए आज से फोकस वैक्सीनेशन शुरू

कोरोनावायरस (COVID-19 in UP) अस्पतालों में टियर 3 बेड व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश