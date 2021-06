यूपी में इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक की ऑनलाइन परीक्षाएं जुलाई में होगी

लखनऊ. Tech edu dept orders exams for all engg, polytechnic students यूपी के इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक संस्थानों के सभी वर्ष के सम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं की जुलाई में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यह पहला मौका है जब इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देंगे। इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्र पूछे जाएंगे। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह और अन्य कक्षाओं की परीक्षा इसके बाद आयोजित होगी।

उत्तर प्रदेश में 750 इंजीनियरिंग संस्थानों व कॉलेजों में बीटेक, बीफार्मा, बीआर्क आदि पाठ्यक्रमों में करीब ढाई लाख छात्र-छात्राएं हैं। इसी तरह 1372 पॉलीटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी लगभग दो लाख छात्र-छात्राएं हैं। सभी संस्थानों को ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी करने के निर्देश दिए गए है।

परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारियां : आलोक कुमार

सचिव प्राविधिक शिक्षा आलोक कुमार ने बताया है कि, इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक संस्थानों के द्वितीय, चतुर्थ, छठे व आठवें सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं की परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारी की जा रही है।

अब सम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी :- गौरतलब है कि इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक संस्थानों में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर 2020 में होनी थी। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से परीक्षाएं फरवरी व मार्च 2021 में कराई गई। मई से विषम सेमेस्टर की परीक्षा के रिजल्ट जारी होने शुरू हुए हैं। अब सम सेमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ, छठे व आठवें सेमेस्टर) की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। जानकारी के अनुसार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) व अन्य तकनीकी विश्वविद्यालयों, संस्थानों में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है।