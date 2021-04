यूपी बोर्ड 2021 : हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाएं आठ मई से, स्कीम जारी

यूपी बोर्ड 2021 (UP Board 2021) के हाईस्कूल (High School Exams new date) और इंटर (Inter Exams new date) की परीक्षाएं अब 24 अप्रैल की जगह आठ मई से शुरू होगी।

लखनऊ. यूपी बोर्ड 2021 (UP Board 2021) के हाईस्कूल (High School Exams new date) और इंटर (Inter Exams new date) की परीक्षाएं अब 24 अप्रैल की जगह आठ मई से शुरू होगी। पंचायत चुनाव की वजह से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अडंगा लगा। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाई स्कूल (High School Exams new scheme Released) और इंटरमीडिएट (Inter Exams new scheme Released) का पूरा नया परीक्षा कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया है। हाई स्कूल परीक्षा 25 मई, इंटरमीडिएट परीक्षा 28 मई को खत्म होगी। इस बार की परीक्षा में हाईस्कूल में 2994312 व इंटर में 2609501 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

हाईस्कूल 12 व इंटर 15 में हो जाएगी खत्म :- नए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार हाईस्कूल परीक्षा 8 मई से शुरू होगी। ये परीक्षाएं 12 दिनों तक चलेंगी। और अंतिम परीक्षा 25 मई को होगी। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा 15 दिनों में पूरी हो जाएगी। और 28 मई खत्म हो जाएगी। यूपी बोर्ड 2020 में भी हाईस्कूल परीक्षा 12 दिन व इंटरमीडिएट परीक्षा 15 दिन में समाप्त हो गई थी।

शामिल परीक्षार्थियों की संख्या :- इस बार हाईस्कूल की परीक्षा में 1674022 छात्र और 1320290 छात्राओं को मिलाकर कुल 2994312 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं, इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1473771 छात्र व 1135730 छात्राएं मिलाकर कुल 2609501 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

नकलविहीन परीक्षा के लिए निर्देश जारी :- यूपी में नकलविहीन परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को शासन द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।