अगर अभिभावक कहेंगे तो यूपी में खुलेंगे स्कूल

UP Board schools - यूपी बोर्ड ने अभिभावकों से मांगी राय - सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजा गया पत्र - बाकायदा एक प्रारुप भेजा, अभिभावकों की सहमति आदि का ब्यौरा तलब

लखनऊ. UP Board schools will open उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण कम हो रहा है। यूपी बोर्ड (UP Board ) अब अपने स्कूलों में पठन पाठन शुरू करना चाहता है। पर अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बोर्ड के सचिव ने दोबारा से स्कूल खोलने के लिए सूबे के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक पत्र भेजा है। जिसमें कहा गया है कि, अभिभावकों से विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में फीडबैक लेकर बोर्ड को सूचित करें।

Fake Ginger: बाजार में मिल रहे नकली अदरक से रहें सावधान, असली अदरक ऐसे पहचानें

प्रदेश में कोरोना महामारी नियंत्रण में है। पूरे प्रदेश में सभी विभाग कोरोना गाइडलाइंस के साथ खोल दिए गए हैं। ऐसे में सरकार विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू करने पर विचार विमर्श कर रही है।

सहमति आदि ब्यौरा तलब :- यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल (Divyakant Shukla) ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजा है। जिसमें अभिभावकों से विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में फीडबैक लेने के लिए कहा गया है। पहले चरण में कक्षा नौ से बारहवीं तक के लिए पठन-पाठन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र ले लेना चाहती हैं। बोर्ड के सचिव शुक्ल ने बाकायदा एक प्रारुप भेज कर छात्रों की संख्या एवं अभिभावकों से मिले सहमति आदि ब्यौरा तलब किया है।

वर्तमान सत्र अप्रैल से शुरू :- हालांकि कुछ तरह की सूचना प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुराधा शुक्ला (Anuradha Shukla) ने 16 सितंबर 2020 को विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में मांगी थी। तब कोरोना गाइडलाइन के साथ खोली गयी थी। वर्तमान सत्र अप्रैल से शुरू हो चुका है। पर विद्यालयों के बंद होने के कारण न तो कक्षाएं चल रही है। नहीं ही प्रवेश आदि ही शुरू हो पाया है।

यूपी बोर्ड में बना इतिहास :- यूपी बोर्ड के सौ साल के इतिहास में पहली बार हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाएं नहीं कराई गई। और सभी परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण कर दिया गया है।